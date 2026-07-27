В Рязанской области с размахом прошел 21-й фестиваль народов России

В Рязанской области завершился XXI региональный Фестиваль национальных культур «Мы – народ России».
Масштабное мероприятие, приуроченное к Году единства народов РФ, состоялось на площадках Ряжского округа при поддержке регионального министерства территориальной политики. Главная цель проекта — укрепление гражданского согласия и сохранение богатого этнокультурного наследия региона. Гости праздника познакомились с бытом и творчеством разных народов через выставки, ярмарку ремесел и мастер-классы. Кульминацией стал гала-концерт национальных коллективов и традиционный «Хоровод единства», в котором участники из разных муниципалитетов блистали в аутентичных костюмах.
Завершился фестиваль дегустацией: гостям предложили фирменные блюда татарской, армянской, мордовской и азербайджанской кухонь.