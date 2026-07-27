Фото Правительства Рязанской области
Общество

В Рязанской области с размахом прошел 21-й фестиваль народов России

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязанской области завершился XXI региональный Фестиваль национальных культур «Мы – народ России».

Масштабное мероприятие, приуроченное к Году единства народов РФ, состоялось на площадках Ряжского округа при поддержке регионального министерства территориальной политики. Главная цель проекта — укрепление гражданского согласия и сохранение богатого этнокультурного наследия региона. Гости праздника познакомились с бытом и творчеством разных народов через выставки, ярмарку ремесел и мастер-классы. Кульминацией стал гала-концерт национальных коллективов и традиционный «Хоровод единства», в котором участники из разных муниципалитетов блистали в аутентичных костюмах.

Завершился фестиваль дегустацией: гостям предложили фирменные блюда татарской, армянской, мордовской и азербайджанской кухонь.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Сбер запустил бесплатные курсы по искусственному интеллекту для школьников и взрослых
Следующая статья
Новый аудиопроменад запустят в музее-заповеднике Есенина с 1 августа

Популярные материалы

Общество

Рязанцы предупредили о несъедобном грибе в местных лесах, который очень похож на белый

Многие неопытные грибники думают, что это боровик. Внешне боровик и несъедобный горький горчак действительно похожи.
Новости России

Сестра назвала причину смерти 27-летней гимнастки после свадьбы в Ульяновске

У мастера спорта по художественной гимнастике и тренера Марины...
Происшествия

Одна из погибших на улице Бирюзова девочек-подростков приехала в гости из Татарстана

Тела девушек нашли рядом с многоэтажкой в начале июля.
Новости России

Эксперты рассказали, как дронам ВСУ удалось достичь Тюмени

ВСУ могли запустить специальные воздушные шары и сбросить с...
Интересное

Что предсказывал Жириновский на 2026 год: вместо ядерной войны – кое-что ещё

Жириновский называл 2026 год переломным. Конец СВО, судьба НАТО и новое оружие, которое, по его словам, страшнее ядерного.
Темы
Общество

Рязанская делегация укрепила связи с моряками Камчатки в честь 330-летия ВМФ

В год празднования 330-летия Российского военно-морского флота делегация из Рязанской области во главе с первым заместителем председателя регионального правительства Денисом Боковым совершила рабочий визит в Камчатский край.
Общество

Новый аудиопроменад запустят в музее-заповеднике Есенина с 1 августа

С 1 августа у посетителей Государственного музея-заповедника С.А. Есенина в Константинове появится возможность прогуляться по усадьбе с новым аудиоспектаклем «Есенин-страна: формула Константинова».
Общество

В Рязани стартовала самая массовая смена трудовых отрядов

Более 300 школьников Рязани этим летом подали заявки на участие в трудовых отрядах при муниципальных предприятиях, сообщил глава администрации города Борис Ясинский.
Спорт

Сильный дождь не испугал рыбатлонистов в Рязани на 3-м этапе у «сердца»

Старт приняли 80 участников из различных регионов России, а также гость из Бишкека (Кыргызстан).
Власть и политика

Макаров отчитался о росте расходов на соцполитику на 72% за время работы Госдумы VIII созыва

Ключевыми достижениями парламентарий назвал безусловное исполнение социальных обязательств и системную поддержку регионов, несмотря на внешнее давление. 
Общество

Павел Малков: Вопрос о расторжении соглашения по реализации инвестпроекта в «Грачиной роще» будет рассмотрен в суде

По поручению Губернатора Павла Малкова был остановлен инвестиционный проект в «Грачиной роще» – небольшом участке леса рядом с началом «Тропы Паустовского» в поселке Солотча.
Общество

Рязанская металлургия укрепляет технологический суверенитет России

Ежегодно, в третье воскресенье июля, в России отмечается День металлурга. В Рязанской области отрасль имеет выраженную специфику.
Общество

Павел Малков прокомментировал благоустройство индустриального парка «ПодЗавод» в Сасове

В этом году к работам приступили сразу на шести общественных пространствах, чьи концепции уже детально проработаны и полностью готовы к воплощению.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье