В Рязани продолжается ремонт кабельной линии после аварийного отключения в Кальном и Дашково-Песочне

В Рязани продолжаются восстановительные работы на кабельной линии после аварийного отключения электроэнергии, которое произошло 24 июля. Об этом сообщили в АО «РГРЭС».

После аварии специалисты оперативно восстановили электроснабжение по резервной кабельной линии. Сейчас энергетики ремонтируют кабельную линию напряжением 10 кВ, чтобы повысить надежность электроснабжения потребителей в этом районе.

В компании отметили, что работы идут в плановом режиме. На данный момент отключений электроэнергии не предусмотрено, однако жителей просят с пониманием отнестись к работе спецтехники.

По всем вопросам можно обратиться в диспетчерскую службу АО «РГРЭС» по телефону 55-01-12.