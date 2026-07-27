Один адрес — три формата жизни: экскурсия по загородной резиденции «Поляна» 

С 2019 по 2026 годы индекс привлекательности загородной жизни среди горожан вырос почти в семь раз — с 6 до 40 пунктов, подсчитал ВЦИОМ. Доля желающих приобрести дом или участок за это время увеличилась примерно с 50 до 70%. Будущие резиденты ищут проекты, где можно выбрать формат проживания, соответствующий привычному образу жизни и семейным потребностям.

В загородной резиденции «Поляна» девелоперской компании «Мармакс», в 12 км от Рязани, представлены квартиры, таунхаусы и индивидуальные дома, объединенные одной территорией. Такая концепция позволяет выбрать формат проживания — от небольшой квартиры до отдельного дома с собственным участком — без компромиссов в качестве среды.

Для тех, кто хочет приобрести более компактный лот, в «Поляне» строят малоэтажные дома с квартирами от 30 до 124 кв. м.: от студий до трехкомнатных квартир, рассчитанных на разные сценарии жизни. Часть планировок предусматривает второй свет и террасы на первых этажах, которые становятся дополнительным пространством для отдыха.

Таунхаусы в загородной резиденции «Поляна» выбирают те, кто ищет баланс преимуществ городской квартиры и частного дома. Площадь этих объектов — от 144 до 188 кв. м. Резиденты могут выйти из кухни-гостиной на личное патио и поужинать на свежем воздухе. У каждого таунхауса — личная экопарковка.

Индивидуальные дома в «Поляне» выбирают те, кто ценит уединение и статус. Площадь варьируется от 168 до 310 кв. м, архитектура представлена в четырех стилях: «Модерн», «Шале», «Классик» и «Сканди». В планировках предусмотрены гардеробные, ванные с окном и мастер-спальни. Многофункциональные комнаты можно превратить в кабинет, библиотеку или игровую для детей.