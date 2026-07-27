Общество

Один адрес — три формата жизни: экскурсия по загородной резиденции «Поляна» 

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Алексей Самохин
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С 2019 по 2026 годы индекс привлекательности загородной жизни среди горожан вырос почти в семь раз — с 6 до 40 пунктов, подсчитал ВЦИОМ. Доля желающих приобрести дом или участок за это время увеличилась примерно с 50 до 70%. Будущие резиденты ищут проекты, где можно выбрать формат проживания, соответствующий привычному образу жизни и семейным потребностям. 

В загородной резиденции «Поляна» девелоперской компании «Мармакс», в 12 км от Рязани, представлены квартиры, таунхаусы и индивидуальные дома, объединенные одной территорией. Такая концепция позволяет выбрать формат проживания — от небольшой квартиры до отдельного дома с собственным участком — без компромиссов в качестве среды. 

Для тех, кто хочет приобрести более компактный лот, в «Поляне» строят малоэтажные дома с квартирами от 30 до 124 кв. м.: от студий до трехкомнатных квартир, рассчитанных на разные сценарии жизни. Часть планировок предусматривает второй свет и террасы на первых этажах, которые становятся дополнительным пространством для отдыха. 

Таунхаусы в загородной резиденции «Поляна» выбирают те, кто ищет баланс преимуществ городской квартиры и частного дома. Площадь этих объектов — от 144 до 188 кв. м. Резиденты могут выйти из кухни-гостиной на личное патио и поужинать на свежем воздухе. У каждого таунхауса — личная экопарковка. 

Индивидуальные дома в «Поляне» выбирают те, кто ценит уединение и статус. Площадь варьируется от 168 до 310 кв. м, архитектура представлена в четырех стилях: «Модерн», «Шале», «Классик» и «Сканди». В планировках предусмотрены гардеробные, ванные с окном и мастер-спальни. Многофункциональные комнаты можно превратить в кабинет, библиотеку или игровую для детей. 

«Разнообразие форматов дает будущему резиденту возможность выбрать сценарий жизни, а не подстраиваться под предложение: кто-то предпочтет приватный семейный дом, кому-то ближе формат таунхауса, других привлекает компактная квартира. Важно, что разнообразие форматов дополняет уже имеющаяся и создаваемая нами инфраструктура, которая будет работать на качество жизни резидентов — от школы, прогулочных маршрутов и зон для активного отдыха до современных детских площадок и пространств для общения соседей. Мы проектируем «Поляну» как полноценную загородную экосистему, где каждый найдет свой ритм —спокойствие и уединенность или возможность быть частью активного комьюнити и сохранять привилегию городских сервисов», — отмечает директор по маркетингу и PR компании «Мармакс» Константин Денисов. 

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