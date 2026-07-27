Анастасия Волочкова неожиданно стала новой звездой у зумеров

Балерина Анастасия Волочкова неожиданно стала популярной среди представителей поколения Z. Об этом сообщает StarHit.

По данным издания, пользователи TikTok обратили внимание на то, что Волочкова в интервью и видеороликах часто повторяет одни и те же истории — о дорогом просекко и бизнесмене Сулеймане Керимове. Именно эта особенность легла в основу многочисленных мемов.

В результате балерина стала героиней вирусных роликов. Пользователи массово снимают видео под ее песню, посещают встречи с артисткой и записывают с ней совместный контент.

Одно из таких видео, как отмечает StarHit, уже набрало более 1,6 млн лайков в TikTok.