В Рязани обновляют школы и спортобъекты к новому учебному году

В Рязани продолжается масштабное обновление образовательных и спортивных учреждений. Ход ремонтных работ держат на личном контроле как представители администрации, так и народные избранники.

Начальник управления по физической культуре и спорту Николай Горбунов проинспектировал спортшколу «Единство» на улице Радиозаводской, 35, где базируются отделения баскетбола и волейбола. Здесь после капитального ремонта полностью преобразились внутренние помещения: заменены потолки, полы, оконные блоки, обновлены раздевалки и санузлы. Инженерная начинка здания также приведена в порядок — переделаны системы водоснабжения, канализации и отопления. Теперь в этом корпусе будут комфортно заниматься как новички, так и воспитанники учебно-тренировочных групп. Параллельно косметический ремонт завершен и в зале на Каширина, 1: там обновили покрытие пола, оснащение раздевалок, зону тренажеров и систему освещения.

Депутат гордумы Илья Шишкин оценил прогресс ремонта в столовой школы № 45. Сейчас в помещении монтируют современное технологическое оборудование. Учебное заведение готовится отметить 60-летний юбилей — к празднику планируется также обновить вывеску на входной группе.

Благоустройство стадиона на территории лицея № 52 идет по программе местных инициатив. Депутат Данила Попов совместно с руководством учреждения и представителями подрядчика проверил этапы работ. На данный момент уже установлены бордюры, выполнена отсыпка щебнем и подготовлено основание для асфальтирования. В ближайших планах — укладка асфальта и монтаж спортивного инвентаря: уличных тренажеров, баскетбольных стоек и другого оборудования.