Фото Администрации Рязани
Общество

В Рязани обновляют школы и спортобъекты к новому учебному году

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязани продолжается масштабное обновление образовательных и спортивных учреждений. Ход ремонтных работ держат на личном контроле как представители администрации, так и народные избранники.

Начальник управления по физической культуре и спорту Николай Горбунов проинспектировал спортшколу «Единство» на улице Радиозаводской, 35, где базируются отделения баскетбола и волейбола. Здесь после капитального ремонта полностью преобразились внутренние помещения: заменены потолки, полы, оконные блоки, обновлены раздевалки и санузлы. Инженерная начинка здания также приведена в порядок — переделаны системы водоснабжения, канализации и отопления. Теперь в этом корпусе будут комфортно заниматься как новички, так и воспитанники учебно-тренировочных групп. Параллельно косметический ремонт завершен и в зале на Каширина, 1: там обновили покрытие пола, оснащение раздевалок, зону тренажеров и систему освещения.

Депутат гордумы Илья Шишкин оценил прогресс ремонта в столовой школы № 45. Сейчас в помещении монтируют современное технологическое оборудование. Учебное заведение готовится отметить 60-летний юбилей — к празднику планируется также обновить вывеску на входной группе.

Благоустройство стадиона на территории лицея № 52 идет по программе местных инициатив. Депутат Данила Попов совместно с руководством учреждения и представителями подрядчика проверил этапы работ. На данный момент уже установлены бордюры, выполнена отсыпка щебнем и подготовлено основание для асфальтирования. В ближайших планах — укладка асфальта и монтаж спортивного инвентаря: уличных тренажеров, баскетбольных стоек и другого оборудования.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Полиция провела масштабные рейды в Рязани и рассказала о результатах 
Следующая статья
Анастасия Волочкова неожиданно стала новой звездой у зумеров

Популярные материалы

Общество

Рязанцы предупредили о несъедобном грибе в местных лесах, который очень похож на белый

Многие неопытные грибники думают, что это боровик. Внешне боровик и несъедобный горький горчак действительно похожи.
Новости России

Сестра назвала причину смерти 27-летней гимнастки после свадьбы в Ульяновске

У мастера спорта по художественной гимнастике и тренера Марины...
Происшествия

Одна из погибших на улице Бирюзова девочек-подростков приехала в гости из Татарстана

Тела девушек нашли рядом с многоэтажкой в начале июля.
Новости России

Эксперты рассказали, как дронам ВСУ удалось достичь Тюмени

ВСУ могли запустить специальные воздушные шары и сбросить с...
Интересное

Меньше 10 дней до «ядерной» даты: предсказанный Брэдбери роковой день приближается

До даты, предсказанной фантастом 70 лет назад, остались считанные дни. 5 августа 2026 года — день, когда замолкает последний голос человечества. Совпадение или предупреждение?
Темы
Общество

Рязанцам напомнили о 7 годах тюрьмы за утечку гостайны

В период стратегического противоборства иностранные спецслужбы кратно наращивают активность по выведыванию информации, составляющей государственную тайну, а также персональных данных сотрудников оборонных предприятий и органов власти.
Общество

Аркадий Фомин: Важно слышать людей, вместе добиваться решения конкретных проблем и нести ответственность за результат

В понедельник, 27 июля, состоялось завершающее пленарное заседание Государственной Думы VIII созыва.
Общество

Павел Малков назвал службу в СК «призванием» и вручил награды рязанским следователям

Губернатор Рязанской области Павел Малков выступил на расширенном заседании коллегии регионального следственного управления СК России, посвященном профессиональному празднику Дню сотрудника органов следствия.
Общество

Более 10% детей с инвалидностью в Рязанской области сняли статус после реабилитации по пилоту Минтруда

В Рязанской области активно развивается система реабилитации для детей с инвалидностью — регион участвует в пилотном проекте Министерства труда и соцзащиты РФ, который стартовал в 2024 году.
Общество

Рязанская делегация укрепила связи с моряками Камчатки в честь 330-летия ВМФ

В год празднования 330-летия Российского военно-морского флота делегация из Рязанской области во главе с первым заместителем председателя регионального правительства Денисом Боковым совершила рабочий визит в Камчатский край.
Общество

Новый аудиопроменад запустят в музее-заповеднике Есенина с 1 августа

С 1 августа у посетителей Государственного музея-заповедника С.А. Есенина в Константинове появится возможность прогуляться по усадьбе с новым аудиоспектаклем «Есенин-страна: формула Константинова».
Общество

В Рязанской области с размахом прошел 21-й фестиваль народов России

В Рязанской области завершился XXI региональный Фестиваль национальных культур «Мы – народ России».
Общество

В Рязани стартовала самая массовая смена трудовых отрядов

Более 300 школьников Рязани этим летом подали заявки на участие в трудовых отрядах при муниципальных предприятиях, сообщил глава администрации города Борис Ясинский.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье