Фото Правительства Рязанской области
Общество

Павел Малков назвал службу в СК «призванием» и вручил награды рязанским следователям

Олеся Чугунова
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Губернатор Рязанской области Павел Малков выступил на расширенном заседании коллегии регионального следственного управления СК России, посвященном профессиональному празднику Дню сотрудника органов следствия. В мероприятии участвовали руководитель управления Олег Васильев, председатель облдумы Аркадий Фомин, представители силовых ведомств, действующие сотрудники и ветераны.

Глава региона высоко оценил работу рязанских следователей, отметив их заслуги и вклад в правопорядок. В своей речи Малков особо подчеркнул важность моральных качеств сотрудников.

«Служба в следственных органах – это призвание, которое требует абсолютной честности и преданности закону. Именно вы стоите на страже справедливости. Вы защищаете права граждан, обеспечиваете неотвратимость наказания, – подчеркнул Павел Малков. – Благодаря вашей принципиальности и профессионализму раскрываются всегда самые сложные, самые резонансные дела, а жители нашего региона могут чувствовать себя в безопасности». Губернатор выразил особые слова благодарности ветеранам службы, они «задали очень высокую планку, которой теперь всегда нужно соответствовать молодым сотрудникам».

Отдельные слова благодарности губернатор адресовал ветеранам следствия, напомнив, что они задали высокую профессиональную планку, которой сегодня должны придерживаться молодые кадры. В ходе заседания состоялось вручение региональных и ведомственных наград, а также были подведены итоги детского конкурса «Подвиг Народа».

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