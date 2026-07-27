Общество

Аркадий Фомин: Важно слышать людей, вместе добиваться решения конкретных проблем и нести ответственность за результат

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В понедельник, 27 июля, состоялось завершающее пленарное заседание Государственной Думы VIII созыва. Участие в нем принял председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

Руководители фракций нижней палаты российского парламента и ее спикер Вячеслав Володин подвели итоги масштабной работы. В своем выступлении Председатель Госдумы сообщил, что за пять лет было принято 2980 федеральных законов. Он отметил, что во главе угла стоял не количественный, а качественный показатель. Среди ключевых направлений – реализация Послания Президента, поддержка участников СВО и их семей, противодействие санкциям, защита прав граждан, укрепление традиционных ценностей, интеграция новых регионов в правовое поле России. Многие решения были приняты на основе обращений людей.

«Для преодоления вызовов сегодняшнего дня как никогда важна консолидация общества, политических сил. Со своей стороны мы делали все, чтобы объединиться вокруг повестки развития страны, повестки нашего Президента», – заявил Вячеслав Володин.

Аркадий Фомин поблагодарил спикера и весь депутатский корпус Государственной Думы VIII созыва за плодотворное сотрудничество.

«За эти годы взаимодействие российского парламента и региональных законодательных собраний вышло на новый уровень. Участие субъектов в обсуждении важнейших вопросов федеральной повестки во многом способствовало повышению эффективности совместной законотворческой деятельности. Выстроен конструктивный диалог профильных комитетов, оперативно рассматривались инициативы регионов, эффективно велась работа на площадке Совета законодателей РФ, – подчеркнул председатель Рязанской областной Думы. – Для нас принципиально важно сохранить этот подход и в дальнейшем: слышать людей, вместе добиваться решения конкретных проблем и нести ответственность за результат. Уверен, следующий созыв продолжит лучшие традиции российского парламентаризма, сохранит преемственность курса и сделает все для достижения целей специальной военной операции – во имя сильной и свободной России».

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Павел Малков назвал службу в СК «призванием» и вручил награды рязанским следователям
Следующая статья
Рязанцам напомнили о 7 годах тюрьмы за утечку гостайны

Популярные материалы

Общество

Рязанцы предупредили о несъедобном грибе в местных лесах, который очень похож на белый

Многие неопытные грибники думают, что это боровик. Внешне боровик и несъедобный горький горчак действительно похожи.
Новости России

Сестра назвала причину смерти 27-летней гимнастки после свадьбы в Ульяновске

У мастера спорта по художественной гимнастике и тренера Марины...
Происшествия

Одна из погибших на улице Бирюзова девочек-подростков приехала в гости из Татарстана

Тела девушек нашли рядом с многоэтажкой в начале июля.
Новости России

Эксперты рассказали, как дронам ВСУ удалось достичь Тюмени

ВСУ могли запустить специальные воздушные шары и сбросить с...
Интересное

Меньше 10 дней до «ядерной» даты: предсказанный Брэдбери роковой день приближается

До даты, предсказанной фантастом 70 лет назад, остались считанные дни. 5 августа 2026 года — день, когда замолкает последний голос человечества. Совпадение или предупреждение?
Темы
Общество

Рязанцам напомнили о 7 годах тюрьмы за утечку гостайны

В период стратегического противоборства иностранные спецслужбы кратно наращивают активность по выведыванию информации, составляющей государственную тайну, а также персональных данных сотрудников оборонных предприятий и органов власти.
Общество

Павел Малков назвал службу в СК «призванием» и вручил награды рязанским следователям

Губернатор Рязанской области Павел Малков выступил на расширенном заседании коллегии регионального следственного управления СК России, посвященном профессиональному празднику Дню сотрудника органов следствия.
Общество

В Рязани обновляют школы и спортобъекты к новому учебному году

Ход ремонтных работ держат на личном контроле как представители администрации, так и народные избранники.
Общество

Более 10% детей с инвалидностью в Рязанской области сняли статус после реабилитации по пилоту Минтруда

В Рязанской области активно развивается система реабилитации для детей с инвалидностью — регион участвует в пилотном проекте Министерства труда и соцзащиты РФ, который стартовал в 2024 году.
Общество

Рязанская делегация укрепила связи с моряками Камчатки в честь 330-летия ВМФ

В год празднования 330-летия Российского военно-морского флота делегация из Рязанской области во главе с первым заместителем председателя регионального правительства Денисом Боковым совершила рабочий визит в Камчатский край.
Общество

Новый аудиопроменад запустят в музее-заповеднике Есенина с 1 августа

С 1 августа у посетителей Государственного музея-заповедника С.А. Есенина в Константинове появится возможность прогуляться по усадьбе с новым аудиоспектаклем «Есенин-страна: формула Константинова».
Общество

В Рязанской области с размахом прошел 21-й фестиваль народов России

В Рязанской области завершился XXI региональный Фестиваль национальных культур «Мы – народ России».
Общество

В Рязани стартовала самая массовая смена трудовых отрядов

Более 300 школьников Рязани этим летом подали заявки на участие в трудовых отрядах при муниципальных предприятиях, сообщил глава администрации города Борис Ясинский.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье