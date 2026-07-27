Аркадий Фомин: Важно слышать людей, вместе добиваться решения конкретных проблем и нести ответственность за результат

В понедельник, 27 июля, состоялось завершающее пленарное заседание Государственной Думы VIII созыва. Участие в нем принял председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

Руководители фракций нижней палаты российского парламента и ее спикер Вячеслав Володин подвели итоги масштабной работы. В своем выступлении Председатель Госдумы сообщил, что за пять лет было принято 2980 федеральных законов. Он отметил, что во главе угла стоял не количественный, а качественный показатель. Среди ключевых направлений – реализация Послания Президента, поддержка участников СВО и их семей, противодействие санкциям, защита прав граждан, укрепление традиционных ценностей, интеграция новых регионов в правовое поле России. Многие решения были приняты на основе обращений людей.

«Для преодоления вызовов сегодняшнего дня как никогда важна консолидация общества, политических сил. Со своей стороны мы делали все, чтобы объединиться вокруг повестки развития страны, повестки нашего Президента», – заявил Вячеслав Володин.

Аркадий Фомин поблагодарил спикера и весь депутатский корпус Государственной Думы VIII созыва за плодотворное сотрудничество.