Аркадий Фомин: Важно слышать людей, вместе добиваться решения конкретных проблем и нести ответственность за результат

В понедельник, 27 июля, состоялось завершающее пленарное заседание Государственной Думы VIII созыва. Участие в нем принял председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.
Руководители фракций нижней палаты российского парламента и ее спикер Вячеслав Володин подвели итоги масштабной работы. В своем выступлении Председатель Госдумы сообщил, что за пять лет было принято 2980 федеральных законов. Он отметил, что во главе угла стоял не количественный, а качественный показатель. Среди ключевых направлений – реализация Послания Президента, поддержка участников СВО и их семей, противодействие санкциям, защита прав граждан, укрепление традиционных ценностей, интеграция новых регионов в правовое поле России. Многие решения были приняты на основе обращений людей.
Аркадий Фомин поблагодарил спикера и весь депутатский корпус Государственной Думы VIII созыва за плодотворное сотрудничество.
В период стратегического противоборства иностранные спецслужбы кратно наращивают активность по выведыванию информации, составляющей государственную тайну, а также персональных данных сотрудников оборонных предприятий и органов власти.
Губернатор Рязанской области Павел Малков выступил на расширенном заседании коллегии регионального следственного управления СК России, посвященном профессиональному празднику Дню сотрудника органов следствия.
В год празднования 330-летия Российского военно-морского флота делегация из Рязанской области во главе с первым заместителем председателя регионального правительства Денисом Боковым совершила рабочий визит в Камчатский край.