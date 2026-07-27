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Общество

Рязанцам напомнили о 7 годах тюрьмы за утечку гостайны

Олеся Чугунова
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В период стратегического противоборства иностранные спецслужбы кратно наращивают активность по выведыванию информации, составляющей государственную тайну, а также персональных данных сотрудников оборонных предприятий и органов власти. Полученные сведения используются для подрывной работы внутри страны с целью дестабилизации обстановки и создания хаоса.

Оперативная группа Рязанской области информирует население и сотрудников критически важных объектов о новых методах работы злоумышленников.

Как именно противник пытается получить доступ к секретам?

Злоумышленники перешли от прямых контактов к массовым цифровым атакам:

  1. Фальсификация документов: массовое создание поддельных запросов от имени руководителей госорганов и предприятий.
  2. Фишинговые ресурсы: создание ложных копий официальных сайтов и страниц в соцсетях.
  3. Подмена личности в мессенджерах: рассылка вредоносных ссылок и запросов с аккаунтов, имитирующих профили начальников и коллег.

Как распознать угрозу?

Оперативная группа призывает быть бдительными. Основные признаки попытки выведывания информации:

  • · Поступление запросов через неофициальные каналы (личные сообщения, электронная почта с подозрительных доменов, фейковые страницы).
  • · Размытые формулировки задач, не соответствующие вашим должностным полномочиям.
  • · Требование срочного ответа без объяснения причин.

Алгоритм действий при подозрении:

  1. Критически оценивайте любую входящую информацию.
  2. Перепроверяйте данные через личный контакт (телефонный звонок) с инициатором.
  3. Согласовывайте любые обращения со службой безопасности вашего предприятия.
  4. При выявлении попыток выведывания данных — незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы.

Халатное отношение к сохранности охраняемой законом информации влечет дисциплинарную, административную и уголовную ответственность. Максимальное наказание за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, — лишение свободы на срок до 7 лет (статья 283 УК РФ).

Сохраняйте бдительность и доверяйте только официальным источникам информации.

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