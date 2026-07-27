Рязанцам напомнили о 7 годах тюрьмы за утечку гостайны

В период стратегического противоборства иностранные спецслужбы кратно наращивают активность по выведыванию информации, составляющей государственную тайну, а также персональных данных сотрудников оборонных предприятий и органов власти. Полученные сведения используются для подрывной работы внутри страны с целью дестабилизации обстановки и создания хаоса.
Оперативная группа Рязанской области информирует население и сотрудников критически важных объектов о новых методах работы злоумышленников.
Как именно противник пытается получить доступ к секретам?
Злоумышленники перешли от прямых контактов к массовым цифровым атакам:
- Фальсификация документов: массовое создание поддельных запросов от имени руководителей госорганов и предприятий.
- Фишинговые ресурсы: создание ложных копий официальных сайтов и страниц в соцсетях.
- Подмена личности в мессенджерах: рассылка вредоносных ссылок и запросов с аккаунтов, имитирующих профили начальников и коллег.
Как распознать угрозу?
Оперативная группа призывает быть бдительными. Основные признаки попытки выведывания информации:
- · Поступление запросов через неофициальные каналы (личные сообщения, электронная почта с подозрительных доменов, фейковые страницы).
- · Размытые формулировки задач, не соответствующие вашим должностным полномочиям.
- · Требование срочного ответа без объяснения причин.
Алгоритм действий при подозрении:
- Критически оценивайте любую входящую информацию.
- Перепроверяйте данные через личный контакт (телефонный звонок) с инициатором.
- Согласовывайте любые обращения со службой безопасности вашего предприятия.
- При выявлении попыток выведывания данных — незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы.
Халатное отношение к сохранности охраняемой законом информации влечет дисциплинарную, административную и уголовную ответственность. Максимальное наказание за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, — лишение свободы на срок до 7 лет (статья 283 УК РФ).
Сохраняйте бдительность и доверяйте только официальным источникам информации.