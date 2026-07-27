Фото: УМВД России по Рязанской области
Общество

Полиция провела масштабные рейды в Рязани и рассказала о результатах 

Алексей Самохин
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За прошедшие пятницу и выходные сотрудники полиции провели в Рязани и области комплексные оперативно-профилактические мероприятия по поддержанию общественного порядка, выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. 

В ходе рейдов в центре города Рязани сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность 100 граждан.

В Рязани в кафе на улице Зубковой выявлены нарушения правил розничной торговли спиртным. Изъято 15 литров алкогольных напитков.

Также полицейские задержали 4 человек, находившихся в федеральном розыске за совершение различных преступлений.

По фактам нарушений возбуждены административные производства. Нарушителям грозят масштабные штрафные санкции.

Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.

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