Полиция провела масштабные рейды в Рязани и рассказала о результатах 

За прошедшие пятницу и выходные сотрудники полиции провели в Рязани и области комплексные оперативно-профилактические мероприятия по поддержанию общественного порядка, выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В ходе рейдов в центре города Рязани сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность 100 граждан.

В Рязани в кафе на улице Зубковой выявлены нарушения правил розничной торговли спиртным. Изъято 15 литров алкогольных напитков.

Также полицейские задержали 4 человек, находившихся в федеральном розыске за совершение различных преступлений.

По фактам нарушений возбуждены административные производства. Нарушителям грозят масштабные штрафные санкции.

Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.