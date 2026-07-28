Даня Милохин готов выступать на частных вечеринках вместе с девушкой. Фото: SHOT
Новости России

Даня Милохин готов выступать на частных вечеринках вместе с девушкой из Киева

Алексей Самохин
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Блогер Даня Милохин начал принимать заявки на выступления на частных мероприятиях за рубежом. По данным SHOT, за концерт или роль ведущего он просит 50 тысяч долларов и принимает оплату в криптовалюте.

Блогер Даня Милохин начал принимать заказы на выступления на частных мероприятиях за пределами России. Об этом сообщает SHOT.

По информации источника, 24-летний тиктокер готов участвовать в корпоративах в качестве певца, ведущего или танцора. Утверждается, что за выступление он просит 50 тысяч долларов, что составляет около 4 миллионов рублей по текущему курсу. Оплату принимает только в криптовалюте.

SHOT также пишет, что на мероприятия Милохин приезжает вместе со своей девушкой — 21-летней блогершей Дариной Зеленской из Киева. По данным издания, в танцевальной программе она не участвует, а только «пьет коктейли». 

В райдере блогера нет алкоголя, поскольку он не употребляет спиртное. Среди требований — стандартный номер в гостинице на три дня, перелет любым классом и совместное размещение с девушкой.

Милохин продолжает жить в Дубае и не приезжает в Россию, где блогеру ранее приходили повестки из военкомата.

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