Предсказания Жириновского о конфликте России и НАТО оказались пророческими

В СМИ вновь вспоминают заявления Владимира Жириновского, посвященные отношениям России и стран НАТО. Поводом стали его прежние выступления, в которых политик рассуждал о возможном развитии международной ситуации.

Как пишет «Царьград», Жириновский еще при жизни неоднократно утверждал, что Североатлантический альянс в перспективе может вступить в прямое противостояние с Россией. Это связано с самой целью создания военного блока. Политик отмечал, что НАТО создавался как противовес Советскому Союзу. После распада СССР, считал он, отношение альянса к России принципиально не изменилось.

Похожую оценку недавно озвучил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, НАТО остается верен своему первоначальному предназначению, а главным противником альянса сначала был Советский Союз, а затем Россия.

Жириновский также высказывал мнение, что США заинтересованы в крупном международном конфликте с участием России, Китая и Ирана. Он ссылался на труды Генри Киссинджера и рассуждал о сценариях масштабного военного противостояния.

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По словам политика, единственным способом предотвратить подобное развитие событий является наличие сдерживающего фактора. Он утверждал, что понимание неизбежности ответных действий способно удержать Вашингтон от эскалации. Проще говоря, если американская элита будет уверена, что в них в ответ прилетит прилетит ядерная ракета, атаковать Россию они точно не решатся.

При этом Жириновский был уверен, что в случае такого противостояния Россия сможет добиться победы. Одной из самых известных его фраз стали слова: «Это наш последний и решительный бой. Мы победим».

После завершения подобного конфликта Россию, по его мнению, ожидает экономический подъем. Жириновский считал, что в страну вернутся финансовые ресурсы, ранее выведенные за рубеж, а расходы на оборону в будущем могут существенно сократиться, ведь противник побеждён, воевать больше не надо.