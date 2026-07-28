В Рязани врачи помогли 12-летнему мальчику с аномалией Киммерли

В детском неврологическом отделении ОКБ им. Н.А. Семашко помощь оказали 12-летнему мальчику, которого долгое время беспокоили головокружения, потемнение в глазах при резкой смене положения тела, а также головные боли. Об этом сообщила пресс-служба клиники.

После обследования врачи выявили причину этих симптомов — неполную аномалию Киммерли, врожденную особенность строения первого шейного позвонка.

Из-за дополнительной костной дужки позвоночная артерия может частично сдавливаться, нарушая нормальный кровоток к головному мозгу. Именно поэтому у пациентов могут возникать головокружения, шум в ушах, «мушки» перед глазами, нарушения равновесия и головные боли. К счастью, в случае юного пациента хирургическое лечение не потребовалось. Специалисты подобрали комплексную консервативную терапию: медикаментозное лечение и курс физиотерапии. Уже во время пребывания в стационаре приступы головокружения стали значительно реже, а головные боли менее интенсивными.

Аномалия Киммерли встречается гораздо чаще, чем принято думать, примерно у каждого шестого человека. При этом многие даже не подозревают о ее существовании. Если ребенка регулярно беспокоят головокружения, потемнение в глазах, шаткость походки или шум в ушах, не стоит списывать эти симптомы на усталость или возраст. Своевременное обращение к неврологу и правильно подобранное лечение позволяют значительно улучшить самочувствие и качество жизни