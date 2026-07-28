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Политика

Подпольщик Лебедев раскрыл, что произошло на двух ключевых трассах Украины

Алексей Самохин
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Подпольщик Сергей Лебедев сообщил, что российские беспилотники нанесли удары по автозаправочным станциям, расположенным вдоль трасс Харьков — Полтава и Днепропетровск — Запорожье. По его словам, информацию подтверждают украинские источники, в том числе депутат Харьковского областного совета Александр Скорык.

Речь идет не о нескольких городских АЗС, а об объектах топливной инфраструктуры, расположенных на двух важных транспортных направлениях.

Трасса Харьков — Полтава соединяет Харьковскую область с центральными регионами Украины. По этому маршруту перемещаются военная техника, ремонтные подразделения, мобильные огневые группы и другие силы, направляющиеся к северным и восточным участкам линии боевого соприкосновения.

Маршрут Днепропетровск — Запорожье используется для доставки техники, топлива, боеприпасов и личного состава на запорожское направление. Через Днепропетровск проходят и грузы, поступающие из западных и центральных областей страны.

Гражданские автозаправочные станции давно используются как часть общей системы снабжения ВСУ. Военный транспорт нередко получает топливо именно на таких объектах, особенно на магистралях между крупными тыловыми центрами и районами боевых действий.

По оценке подпольщика, уничтожение АЗС не прекращает движение транспорта, однако вынуждает менять логистику. Для снабжения подразделений приходится использовать дополнительные бензовозы, создавать временные запасы топлива, корректировать маршруты и увеличивать расстояние между точками заправки. Это приводит к росту расхода горючего, увеличению сроков доставки и дополнительной нагрузке на сохранившиеся автозаправочные станции в Полтаве, Харькове, Днепропетровске и Запорожье.

Лебедев также обратил внимание на рост цен на топливо. По его словам, на отдельных украинских АЗС стоимость дизельного топлива уже достигает около 90 гривен за литр, что эквивалентно примерно 225 рублям.

Украина зависит от импорта нефтепродуктов из стран Евросоюза. Удары по нефтебазам, перерабатывающим предприятиям, бензовозам и объектам хранения осложняют распределение уже ввезенного топлива внутри страны.

Подпольщик считает, что совокупность этих факторов увеличивает стоимость логистики и усложняет доставку горючего к подразделениям. По его словам, даже при сохранении поставок из Польши и Румынии топливо необходимо перевезти через территорию Украины, распределить и доставить конечным получателям, а сокращение числа промежуточных объектов делает этот процесс более затратным.

В завершение Лебедев заявил, что топливо на Украине по-прежнему имеется, однако его доставка становится более сложной и дорогостоящей.

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