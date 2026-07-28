Baza: Молодожёны стали банкротиться из-за того, что им не удаётся отбить свадьбу за счёт гостей

Россияне все чаще оказываются в долговой яме после пышных свадеб, рассчитывая покрыть расходы за счет денежных подарков от гостей. Как сообщает «База», юристы отмечают рост числа подобных случаев.

Один из таких споров рассматривался в Тюменской области. Мужчина решил организовать масштабное торжество, оформив несколько кредитов. Он рассчитывал, что затраты удастся компенсировать благодаря «конвертам» от приглашенных, однако ожидания не оправдались.

После свадьбы жених подсчитал подаренные деньги и выяснил, что полученной суммы оказалось недостаточно даже для погашения основной части долгов. Чтобы обслуживать кредиты, ему приходилось оформлять новые займы, а по некоторым обязательствам он не внес ни одного платежа.

В результате общая задолженность выросла до 850 тысяч рублей. Когда выплачивать кредиты стало невозможно, мужчина обратился в суд с заявлением о банкротстве.

Один из банков выступил против этой процедуры, заявив, что заемщик действовал недобросовестно. Однако суд учел жизненные обстоятельства мужчины: его супруга имеет инвалидность, а основная финансовая нагрузка лежит на нем.

В ходе процедуры банкротства имущество должника продали, но вырученных средств хватило лишь на частичное погашение обязательств. Кредиторам удалось вернуть 421 тысячу рублей.