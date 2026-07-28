Общество

Лыбедский бульвар в Рязани получит детские зоны, спортплощадку и пруд у стадиона «Спартак»

Олеся Чугунова
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Глава администрации Рязани Борис Ясинский сообщил о ходе работ по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В городе одновременно благоустраиваются несколько общественных пространств, которые ранее выбрали сами жители в ходе открытого голосования.

Ключевой объект этого сезона — Лыбедский бульвар, уже давно полюбившийся рязанцам для семейного отдыха и городских праздников. Сейчас реконструкция идёт на участке у улицы Маяковского. Строители восстанавливают входную группу стадиона «Спартак», ремонтируют лестницу и прокладывают новые дорожки. На этом отрезке появятся детская площадка с большой песочницей, качели, спортивная зона, место для выгула собак и небольшой искусственный водоём. Также здесь установят современное освещение, видеокамеры, скамейки и модульный туалет. Все элементы выдержат в едином стиле Лыбедского бульвара.

Помимо этого, работы развернуты в сквере у Дворца молодёжи, Лесопарке, Центральном парке культуры и отдыха, а также в парке у Черезовских прудов. Все эти территории благоустраиваются с учётом пожеланий рязанцев, которые определили их приоритетность через народное голосование.

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