В Рязанской области в августе 2026 года увеличится риск лесных пожаров

В августе 2026 года на территории Центрального федерального округа из‑за жаркой, тёплой и сухой погоды возможно превышение среднемноголетних показателей пожарной опасности. Об этом сообщила пресс‑служба Федеральной Авиалесоохраны.

Особую настороженность вызывает ситуация в ряде районов Рязанской области — в западной и центральной её частях. Повышенный риск прогнозируется в Михайловском, Скопинском, Милославском, Рязанском, Рыбновском, Захаровском, Старожиловском, Кораблинском и Пронском районах.

Специалисты призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности и оперативно сообщать о возгораниях.

«В летнее время росту числа пожаров на природных территориях способствуют грозовая активность и нарушения гражданами правил пожарной безопасности в лесах», — отмечается в сообщении Авиалесоохраны.