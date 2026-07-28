Тоска смертная: губернатор Малков вспомнил моменты своей школьной жизни

Губернатор Рязанской области Павел Малков во время сегодняшнего заседания правительства региона поднял вопрос о привлекательности экскурсий и походов в культурные учреждения для школьников. Он вспомнил, что в школьные годы часто сам был участником подобных мероприятий, и чаще всего это «была тоска смертная».

Обращаясь к министру культуры региона Екатерине Шурановой, Малков попросил, чтобы мероприятия, которые организуются по «Пушкинской карте», были интересны и привлекательны для школьников, а не просто реализовывались для галочки.