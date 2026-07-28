В Сасове водитель электросамоката сбил несовершеннолетнего велосипедиста и скрылся с места ДТП

26 июля в Сасове произошло дорожно‑транспортное происшествие. По предварительным данным, около дома № 32 в микрорайоне «Северный» водитель электросамоката столкнулся с несовершеннолетним велосипедистом. После аварии неизвестный водитель покинул место происшествия. В результате инцидента ребёнок получил травмы, сообщает сайт ИД «Пресса».

Сотрудники Госавтоинспекции просят очевидцев ДТП или граждан, располагающих какой‑либо информацией (в том числе о номере самоката или направлении движения водителя), обратиться в отделение ОГИБДД МОМВД России «Сасовский» по адресу: г. Сасово, ул. Ленина, д. 75.