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Транспорт и дороги

В Сасове водитель электросамоката сбил несовершеннолетнего велосипедиста и скрылся с места ДТП

Алексей Самохин
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26 июля в Сасове произошло дорожно‑транспортное происшествие. По предварительным данным, около дома № 32 в микрорайоне «Северный» водитель электросамоката столкнулся с несовершеннолетним велосипедистом. После аварии неизвестный водитель покинул место происшествия. В результате инцидента ребёнок получил травмы, сообщает сайт ИД «Пресса».

Сотрудники Госавтоинспекции просят очевидцев ДТП или граждан, располагающих какой‑либо информацией (в том числе о номере самоката или направлении движения водителя), обратиться в отделение ОГИБДД МОМВД России «Сасовский» по адресу: г. Сасово, ул. Ленина, д. 75.

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