Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Вооружённые силы Украины продолжают атаковать мирное население России в преддверии выборов в Госдуму — по его мнению, цель таких действий состоит в том, чтобы запугать граждан. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам парламентария, у украинской стороны также стоит задача компенсировать отступление на фронте. Колесник отметил, что атаки анонсированы в рамках 40 дней, о которых заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

Депутат прямо говорит, что подобные действия носят террористический характер и призваны отвлечь внимание. ВСУ могут попытаться организовать небольшое локальное наступление, а затем широко заявить о своих «победах», как это происходило в начале конфликта.