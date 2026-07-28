Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Вооружённые силы Украины продолжают атаковать мирное население России в преддверии выборов в Госдуму — по его мнению, цель таких действий состоит в том, чтобы запугать граждан. Об этом сообщает NEWS.ru.
По словам парламентария, у украинской стороны также стоит задача компенсировать отступление на фронте. Колесник отметил, что атаки анонсированы в рамках 40 дней, о которых заявлял президент Украины Владимир Зеленский.
Депутат прямо говорит, что подобные действия носят террористический характер и призваны отвлечь внимание. ВСУ могут попытаться организовать небольшое локальное наступление, а затем широко заявить о своих «победах», как это происходило в начале конфликта.
«ВСУ что-то замышляют, и я думаю, в ближайшие дни к этому надо быть готовыми. Мы будем противостоять этим атакам и уничтожать противника», — сказал Колесник..