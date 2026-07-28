Рязанский театр балета представил новый художественный фотопроект

Рязанский театр балета представил новый художественный проект, созданный при участии профессионального фотохудожника на территории историко‑культурного, природно‑ландшафтного музея‑заповедника в селе Ерлино Кораблинского округа. Министерство культуры Рязанской области помогло с организацией поездки и фотосессии.

Екатерина Шуранова, министр культуры Рязанской области:

«Сегодня особенно важно, чтобы учреждения культуры объединялись для совместных проектов. Это помогает глубже прочувствовать культурное наследие региона и грамотно сочетать возможности и ресурсы коллег. Уверена, что сотрудничество музея-заповедника «Усадьба С.Н. Худекова» и Рязанского театра балета поможет открыть зрителям малоизвестные страницы истории и привлечь внимание к знаковым местам Рязанской области».

Локация выбрана не случайно: именно здесь жил и работал Сергей Николаевич Худеков — выдающийся исследователь русского балета, драматург и создатель балетных либретто. Поэтому встреча артистов балета с пространством, где жил и работал человек, внесший значительный вклад в развитие этого вида искусства, стала закономерным продолжением диалога прошлого и настоящего.

Юрий Зиннуров, художественный руководитель Рязанского театра балета:

«Сергей Николаевич Худеков – наш выдающийся земляк, личность мирового масштаба, чьё имя навсегда вписано в историю русского и мирового балета.

В балетном мире он известен, прежде всего, как автор либретто к балету «Баядерка» — одному из величайших произведений классического наследия, которое уже более века не сходит со сцен ведущих театров мира. Над созданием этого шедевра Сергей Николаевич работал в творческом союзе с великим хореографом Мариусом Петипа.

С появлением Рязанского театра балета нам выпала честь продолжить дело, которому Сергей Николаевич посвятил значительную часть своей жизни. Ведь Худеков был не только талантливым либреттистом, но и выдающимся историком, исследователем и критиком балетного искусства, внёсшим неоценимый вклад в его развитие и сохранение.

Рязанский театр балета бережно хранит память о Сергее Николаевиче Худекове. Отдавая дань уважения этому великому человеку, мы выражаем признательность за его бесценное наследие, которое и сегодня вдохновляет артистов, хореографов и зрителей по всему миру. Его имя навсегда останется символом преданности искусству, высокого служения культуре и безграничной любви к балету».

По словам участников, поездка оставила яркие впечатления. Артисты отметили особую атмосферу усадьбы, красоту исторических интерьеров и парка, которые стали не только декорациями для съемки, но и источником творческого вдохновения.

Коршунов Евгений, артист балета (солист):

«Съемка в усадьбе Худекова стала настоящей находкой. Меня вдохновила возможность соединить академическую красоту балета с аутентичной архитектурой — это дало мощный визуальный эффект. В моменте поймал себя на мысли, что такие проекты запоминаются надолго, потому что они наполнены не просто картинкой, а настоящей историей и настроением места».

Мухаметов Денис, фотограф проекта:

«Снимать в усадьбе было легко и очень интересно. Красивое место, спокойная атмосфера и артисты сделали свое дело. Хотелось не вмешиваться в происходящее, а просто сохранить те моменты, которые рождались сами собой».

Проект демонстрирует эстетику классического танца в контексте культурно‑исторического наследия, подчёркивая связь традиций и современного художественного осмысления балетного искусства. Фотографии проекта уже приняли участие в выставке, которую Рязанский театр балета представил широкой публике совместно с Рязанским историческим музеем. В планах подготовка к празднованию юбилея С. Н. Худекова: в 2027 году исполняется 190 лет со дня рождения выдающегося журналиста, драматурга, историка балета и создателя уникальных парков дендрариев — Сергея Николаевича Худекова, чьё наследие тесно связано с Рязанской землёй.

Фотографии предоставлены министерством культуры Рязанской области.