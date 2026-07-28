В Рязанской области сегодня ожидаются ливни, грозы и град

По данным синоптиков, в ближайшие 1–2 часа с сохранением до ночи 29 июля на территории Рязанской области местами ожидаются ливневые дожди, грозы, в отдельных районах — град. При грозе прогнозируется усиление ветра порывами 12–17 м/с. Метеопредупреждение опубликовал сайт ГУ МЧС России по региона.

МЧС рекомендует жителям Рязани и области соблюдать меры безопасности: избегать нахождения под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи и деревьями. По возможности следует ограничить пребывание на улице.

На случай отключения электричества в вечернее время рекомендуется держать наготове электрический фонарь. МЧС предупреждает: не следует использовать для освещения открытый огонь — это создаёт угрозу возникновения пожара.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обращаться за помощью по следующим номерам:

01 — для вызова пожарных и спасателей (со стационарного телефона);

101 — с мобильного телефона;

112 — единый номер вызова экстренных служб.

Также работает единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области: 8 (4912) 20‑24‑90.