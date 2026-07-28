Павел Малков подвёл итоги дорожного сезона и поставил задачи на год

В регионе продолжается обновление дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

За три года в порядок приведено почти 600 км региональных трасс. На этот год запланировано ещё 110 км. Строительный сезон в самом разгаре: ремонтируются школьные маршруты, местные дороги и участки, ведущие к социальным объектам. На нескольких объектах работы уже завершены.

Так, обновлено почти 12 км дороги между сёлами Яблонево и Чижово в Кораблинском округе — ремонт завершён на несколько недель раньше срока. Также с опережением графика приведён в порядок участок от трассы Ряжск – Касимов – Нижний Новгород к селу Погореловка в Ухоловском округе.