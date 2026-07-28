Фото: https://max.ru/pv_malkov
Общество

Павел Малков подвёл итоги дорожного сезона и поставил задачи на год

Олеся Чугунова
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В регионе продолжается обновление дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

За три года в порядок приведено почти 600 км региональных трасс. На этот год запланировано ещё 110 км. Строительный сезон в самом разгаре: ремонтируются школьные маршруты, местные дороги и участки, ведущие к социальным объектам. На нескольких объектах работы уже завершены.

Так, обновлено почти 12 км дороги между сёлами Яблонево и Чижово в Кораблинском округе — ремонт завершён на несколько недель раньше срока. Также с опережением графика приведён в порядок участок от трассы Ряжск – Касимов – Нижний Новгород к селу Погореловка в Ухоловском округе.

«Каждая дорога должна быть сделана качественно и служить долгие годы. Регулярно проверяем объекты, контролируем качество материалов и ход работ вместе с депутатами и жителями», — заявил губернатор Павел Малков.

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