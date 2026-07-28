Забота на экране: «Ростелеком» подключил 1,2 миллиона камер домашнего видеонаблюдения

Жители России установили 1,2 млн камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома». Больше половины пользователей (53%) устанавливают устройства за городом, во дворе частного дома. Посмотреть онлайн-трансляцию можно из любой точки мира, где есть интернет. Также доступно облачное хранилище, в котором видеозаписи с камер доступны от семи дней до месяца в зависимости от тарифа.

Камеры домашнего видеонаблюдения от «Ростелекома» особенно востребованы у семей с детьми (70% пользователей) и пожилыми родственниками (28%). Наибольшим спросом пользуются Wi-Fi-камеры для помещений и придомовой территории с функциями ночной съемки и обнаружения движения. В этом году компания представила новинку — поворотные 4G-камеры для загородного дома. Эти устройства стабильно работают без Wi-Fi или проводного интернета.

Лидерами по количеству подключений облачного видеонаблюдения «Ростелекома» стали Краснодарский край, Ростовская область, Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома»:

«Сегодня домашнее видеонаблюдение становится неотъемлемой частью жизни семей: камеры от “Ростелекома” позволяют родителям быть спокойными за детей, обеспечить безопасность пожилых родственников и присмотреть за домашними питомцами. Особенно это становится актуально в сезон отпусков — ежегодно фиксируем всплеск интереса к нашим решениям как для квартир, так и для дач именно летом».

Все видеозаписи с камер «Ростелекома» зашифрованы и хранятся в защищенном облаке компании, обеспечивая клиентам уверенность в сохранности их личной информации. Каждый час в облачное хранилище загружается около 175 Тб данных. Пользователи сами решают, кому предоставить доступ к камерам: для этого можно создать отдельный аккаунт для членов семьи или отправить ссылку на прямую трансляцию. Для просмотра записей с камер видеонаблюдения необходимо установить приложение «Видеонаблюдение и Умный дом», которое доступно в RuStore, App Store и Google Play.