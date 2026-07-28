Рязанка запустила бренд полезных десертов «БезГреха»

Рязанка Ольга Лабоцкая представила проект линейки полезных десертов собственного бренда «БезГреха» на региональном этапе федеральной программы «Мама-предприниматель». Об этом сообщили в министерстве экономического развития Рязанской области. Десерты изготавливают без сахара, с пониженной калорийностью и повышенным содержанием белка — продукт рассчитан на людей, следящих за питанием, и спортсменов.

Речь идет о переходе от штучного производства к массовому продукту. Ранее Лабоцкая делала торты и десерты на заказ, оттачивая рецептуру для частных клиентов. Теперь она выходит на более широкую аудиторию с готовым брендом.

В составе десертов — альтернативные виды муки и качественные сахарозаменители вместо обычного сахара. По данным предпринимательницы, это позволяет сохранить вкус, снизив нагрузку на организм. Упаковывают продукцию в индивидуальные ПЭТ-баночки — формат, удобный для перекуса вне дома: с собой, на работу, в спортзал.

Участие в «Мама-предприниматель» дало рязанке доступ к экспертной поддержке. С ее помощью Лабоцкая проработала бизнес-модель проекта, оценила варианты масштабирования производства и подготовила стратегию дальнейшего роста.

Сама предпринимательница объясняет идею просто и без пафоса. «За три года обучения кондитерскому делу я поняла главное: люди не хотят выбирать между «вкусно» и «полезно». Мне хочется создавать продукт, который будет одновременно красивым, вкусным и полезным. Это не просто перекус, а настоящий десерт, который позволяет порадовать себя без чувства вины», — рассказывает Ольга Лабоцкая.

Три года кондитерской практики привели ее к выводу, что рынку не хватает десертов, которые не заставляют выбирать между удовольствием и заботой о здоровье. Бренд «БезГреха» строится именно на этом принципе.

Программа «Мама-предприниматель» помогает женщинам с детьми открывать и развивать собственное дело, предоставляя обучение и наставничество на региональном и федеральном уровнях.

Дальше рязанка намерена открыть собственный производственный цех и расширить ассортимент продукции. В планах — развитие сети продаж и проведение кулинарных мастер-классов для детей и взрослых, где кондитерское мастерство соединится с принципами здорового питания.