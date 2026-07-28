Фото: прокуратура Рязанской области
Происшествия

Рязанцу грозит 12 лет за смертельное ДТП и принуждение свидетеля ко лжи

Алексей Самохин
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Прокурор Рязанского района Александр Аллахвердов утвердил обвинительное заключение в отношении 24-летнего жителя Сараевского района. Молодому человеку предъявлено обвинение сразу по трем статьям Уголовного кодекса — за смертельную аварию в пьяном виде, повторную попытку сесть за руль нетрезвым и принуждение свидетеля к ложным показаниям (п. «а» ч. 4 ст. 264, ч. 1 ст. 264.1, ч. 3 ст. 309 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 

Как установило следствие, в мае 2025 года фигурант дела, будучи пьяным, отправился за рулем автомобиля «Лада Гранта» вместе с двумя приятелями по трассе М-5 «Урал» в сторону Челябинска. Не рассчитав скорость, водитель потерял управление, машина перевернулась. Один из пассажиров погиб на месте.

Опасаясь уголовной ответственности, обвиняемый в течение нескольких месяцев запугивал и применял насилие в отношении второго пассажира, выжившего в аварии, добиваясь от него показаний о том, что виновником ДТП был сам погибший.

Спустя полгода история получила продолжение: в октябре мужчина вновь сел пьяным за руль и поехал по улицам села Кривское Сараевского района, где был остановлен сотрудниками полиции.

По совокупности преступлений обвиняемому грозит до 12 лет колонии. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Рязанский районный суд для рассмотрения по существу.

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