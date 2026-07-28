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Происшествия

С начала года 18 рязанцев погибли на пожарах из-за курения

Алексей Самохин
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С начала 2026 года в Рязанской области 18 человек погибли на пожарах, вызванных неосторожным обращением с огнём при курении. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. 

«С начала года в Рязанской области было зарегистрировано 92 пожара, вызванных неосторожным обращением с огнём при курении. Но страшнее другое: на них погибло 18 человек, а это почти половина от всех жертв по региону — 47%. Ещё 5 получили тяжёлые травмы — это 19% от всех пострадавших. Материальный ущерб превысил 24 млн рублей; огонь уничтожил 9 строений, повредил — 27», — говорится в сообщении. 

Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области вновь и вновь повторяют  — подавляющее число таких пожаров происходят из-за непотушенных окурков и их падения на легковоспламеняющуюся поверхность, а ещё эта страшная картина может усугубится состоянием алкогольного опьянения.

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