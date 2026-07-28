Трехцветная кошка Мацика, сопровождавшая погибших на Эльбрусе альпинистов из Боснии и Герцеговины Альму и Дениса Окановичей, могла пережить восхождение и бурю на склоне горы. Об этом в разговоре с корреспондентом «КП-Северный Кавказ» рассказала ветеринар-фелинолог Наталья Юферева. Супруги погибли на высоте более 5000 метров во время горной бури, а судьба их питомицы до сих пор неизвестна.

Альма и Денис Окановичи вели блог о путешествиях под названием «Трио фантастико» и были известны далеко за пределами родной страны. В их аккаунте — десятки стран, горные маршруты и виды с вершин. Неизменной героиней кадров оставалась Мацика: кошка позировала на фоне водопадов, сидела на краю скал, смотрела на закаты вместе с хозяевами.

Эльбрус должен был стать очередной вершиной в их послужном списке. Пара публиковала этапы подготовки к восхождению, и Мацика присутствовала на всех фотографиях. Последний снимок был сделан на высоте 4500 метров в день выхода на главный подъем. «Мы успешно завершили акклиматизационный подъём на 4500 метров. Сегодня вечером в 01:00 отправляемся на главный подъём… Мацика направляется к самой высокой вершине Европы», — написали супруги 24 июля.

Из похода Окановичи не вернулись. Спасатели обнаружили тела погибших на высоте более 5000 метров и передали их следователям. Кошку рядом с хозяевами не нашли.

Спасатели искали людей, а не кошку

Замруководителя Эльбрусского ВПСО МЧС России Альберт Хаджиев подтвердил «КП-Северный Кавказ»: Мацику не видели ни на склоне, ни в приюте, откуда группа начинала восхождение. «Ниже, в приюте, где останавливалась группа, тоже никто не видел и не слышал о кошке. Спасатели туда заходили — никого не видели», — рассказал он.

Версий остается две, и ни одна пока не подтверждена. Либо кошка погибла вместе с хозяевами и ее тело замело снегом, либо она сумела спрятаться где-то на маршруте. Ответа на вопрос, жива ли она, у спасателей нет.

Фелинолог Наталья Юферева объяснила, при каких условиях животное могло пережить восхождение. По ее словам, кошки, привычные к активному образу жизни рядом с хозяином, иногда сопровождают людей в горах, но низкие температуры и нехватка кислорода создают для них реальную угрозу.

«В целом кошки, которые привычны к такому образу жизни, могут забираться в горы с владельцем… Но если она тренированная, проходила акклиматизацию и в доступе была нормальная еда, то все нормально», — отметила специалист.

Кратковременное пребывание при температуре до -15 градусов животное способно перенести без серьезных последствий — именно такие показатели характерны для вершины Эльбруса летом. Юферева уточнила: ключевую роль играет физическая активность. «Если ее несли в рюкзаке без подогрева, кошка могла быстро замерзнуть. Но если она бежала, активность могла сохранить жизнь, хотя незащищенные подушечки пальцев в таких условиях быстро получают обморожение», — добавила ветеринар.

Как уточняет фелинолог, шансы Мацики на спасение зависят от множества обстоятельств: находилась ли она в момент бури рядом с хозяевами или сидела в рюкзаке, успела ли укрыться от непогоды. Самое высокогорное здание на Эльбрусе — приют одиннадцати — расположено на высоте 4050 метров, тогда как тела альпинистов нашли значительно выше, на отметке более 5000 метров.