В Соколовке началось благоустройство общественного пространства у храма Святой Матроны Московской

В посёлке Соколовка начались работы по преображению территории, прилегающей к церкви Святой Матроны Московской. Ход реализации проекта и перспективы развития объекта обсудили на выездном совещании с участием местных активистов, подрядчиков, представителей прихода, депутата гордумы Татьяны Климовой и специалистов мэрии.

Председатель ТОС «На Прудной» Ольга Туманова проинформировала собравшихся, что в планах — санитарная очистка участка, устройство пешеходных дорожек и монтаж основания под будущую ротонду. Подрядная организация уже приступила к выполнению работ, а общественники ведут ежедневный мониторинг их качества.

Проект рассчитан на несколько этапов. Параллельно со строительством инициативная группа готовит пакет документов для участия в конкурсе местных инициатив на 2027 год. Напомним, подобные проекты в Рязани реализуются при содействии регионального правительства.