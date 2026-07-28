«Рыцарь индустриализации»: как Дзержинский строил экономику СССР

Мало кто из современников знает, что Феликс Дзержинский, известный как основатель ВЧК и «гроза буржуазии», после Гражданской войны более пяти лет посвятил себя народному хозяйству. В эпоху НЭПа он проявил себя не как каратель, а как подвижник хозрасчета, теоретик индустриализации и практик создания экономического фундамента СССР. Об этом рассказало издательство «Пресса».

В апреле 1921 года, когда транспорт страны лежал в руинах, Дзержинского назначили наркомом путей сообщения. Менее чем за три года отрасль была восстановлена и стала ключевым звеном жизнеобеспечения государства. А в феврале 1924-го он возглавил Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) СССР, а затем и Главметалл — главное управление металлургии, без которой экономическое возрождение было немыслимо. На этих постах он работал до самой смерти 20 июля 1926 года.

Параллельно Дзержинский руководил комиссиями по зарплате, производительности труда, режиму экономии и улучшению быта рабочих. Он не только ставил задачи реконструкции промышленности, но и лично создавал новые отрасли — авиастроение, тракторостроение, судостроение и радиопромышленность.

Как отмечает экономист Михалкин, Дзержинский был пионером госпланирования: участвовал в разработке первых пятилетних планов, развивал теорию кооперации в кустарной промышленности и глубоко прорабатывал вопросы хозрасчета. При этом он ненавидел кабинетное теоретизирование: вникал в каждую цифру, сверял статистику, составлял собственные таблицы и честно признавал ошибки.

Особое место в его работе занимало чувство нового. Он стал первым председателем Общества друзей советской кинематографии, активно интересовался радио, а также проблемами межпланетных полетов — и входил в Президиум Общества изучения межпланетных сообщений вместе с Циолковским и Цандером.

Глубокое знание хозяйства, умение выстраивать коллективную работу и вовлекать специалистов и рабочих приносили реальные плоды. Современники не зря называли Дзержинского «рыцарем индустриализации» — его энергия и системный подход заложили основы экономического рывка страны.