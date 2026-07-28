Семьи Рязанской области приглашают принять участие в чемпионате по мини-футболу в августе

22 августа на Рязань Арене ( г.Рязань, ул. Маяковского, 46) региональное отделение Движения Первых при поддержке Министерства спорта Рязанской области проведёт чемпионат по мини-футболу «Семейная команда». Соорганизаторами выступают Рязанский региональный футбольный союз и футбольный клуб «Рязань».

К участию приглашаются семейные команды Рязанской области (допускаются команды, сформированные из нескольких семей) из 9 человек. Обязательным условием является наличие в составе участников всех возрастных категорий: 4 ребёнка в возрасте от 8 до 12 лет, 1 ребёнок – от 13 до 17 лет, а также 4 совершеннолетних участника старше 18 лет. Такая разбивка возрастных категорий позволяет объединить разные поколения и сделать турнир по-настоящему семейным. Заявки на участие принимаются до 18 августа на сайте Движения Первых.

В чемпионате примут участие 16 команд. Матчи пройдут по круговой системе на выбывание. Это не первое спортивное мероприятие, которое проводит региональное отделение Движения Первых совместно с Рязанским региональным футбольным союзом и футбольным клубом «Рязань». В прошлом году на крытом манеже прошёл чемпионат по мини-футболу «Удар Первых», который собрал 18 сильнейших команд со всей Рязанской области. Напомним, задумка проведение такого чемпионата принадлежит региональному Совету Первых – детскому органу самоуправления.

Возрастное ограничение 6+