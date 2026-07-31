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Общество

Вдова погибшего на заводе «Эластик» мужчины добилась перерасчёта выплат

Валерия Мединская
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Вдова погибшего на заводе «Эластик» мужчины добилась перерасчёта ежемесячных пособий на несовершеннолетних детей. Она обратилась в суд после того, как Соцфонд, по её мнению, занизил размер выплат.

Рязанский областной суд установил: фонд действительно допустил ошибку. Для расчёта ежемесячной выплаты нужно учитывать заработок погибшего за один день. Из-за ошибки выплаты детям были занижены.

После внесения правок в расчёты сумма выросла почти вдвое. Суд встал на сторону рязанки, обязав фонд пересчитать выплаты с самого начала их назначения.

 Апелляцию фонда отклонили. Решение вступило в силу.

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