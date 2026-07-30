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Новости России

Стало известно, откуда летели БПЛА для удара по складу Wildberries под Пензой

Никита Рязанцев
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Украинские беспилотники, атаковавшие в четверг склад Wildberries в Пензенской области, могли запустить из двух регионов на севере соседней страны, рассказал в беседе с «АиФ» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Губернатор Олег Мельниченко ранее сообщал, что более двухсот сотрудников предприятия оперативно эвакуировали. Пожар на площади 62 тысячи квадратных метров вскоре удалось локализовать. На место прибыл специальный вертолет МЧС. Всего пострадали четыре человека, троих из них уже отпустили из больницы.

«Дроны запускают из Сумской или Харьковской областей, вполне вероятно», — пояснил Дандыкин.

По его словам, речь, скорее всего, идет о беспилотниках типа FP-1 и «Лютый».

Эксперт также считает, что ВСУ проводят атаки БПЛА на склады WIldberries в рамках операции Владимира Зеленского на 40 дней, о которой он объявлял. Однако, как отметил собеседник издания, она не удалась.

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