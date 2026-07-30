Один из сыновей Жириновского распродает имущество, полученое в наследство

Признанный сын политика Владимира Жириновского Давид Гарсия (Игорь Лебедев, сменивший имя после переезда в США) активно распродает недвижимость, полученную в наследство, пишет « КП ».

Журналисты выяснили, что недавно он выставил на продажу два таунхауса в закрытом ЖК на Нежинской улице в Москве.

«Там политик прожил больше 20 лет. В 2022 году один из проездов даже назвали в его честь, чтобы сохранить память», — указано в статье.

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Первый из таунхаусов, выставленных на продажу, расположен на участке в три сотки. Сам дом имеет площадь 332 квадратных метра и четыре этажа.

Цена объекта составляет 89 миллионов рублей. Второй таунхаус площадью 443 квадратных метра наследник хочет реализовать за 150 миллионов.

Давид Гарсия более известен как Игорь Лебедев. Он решил сменить имя после переезда в США.