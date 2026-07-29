Фото: соцсети Марты Егиазаровой
Новости России

Онколог рассказал о редком раке, погубившем комика Марту Егиазарову в 23 года

Никита Рязанцев
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Саркома Юинга, которая привела к смерти 23-летней художницы и стендап-комика Марты Егиазаровой, отличается стремительным развитием, заявил в беседе с «АиФ» онколог Евгений Черемушкин.

Речь идет об агрессивной форме рака, которую чаще всего диагностируют у детей и подростков. Марта открыто говорила о диагнозе и с юмором рассказывала, что поначалу врачи давали ей всего шесть месяцев жизни. Однако она не только пережила этот срок, но и продолжала вести активную жизнь, шутить и заниматься творчеством.

Собеседник издания подчеркнул, что саркома Юинга обычно хорошо поддается химиотерапии, и врачи располагают методами таргетного лечения. Тем не менее, оно требует значительных усилий организма и длительного времени.

«Лечение сложно, долгое, может занять год и больше. Но ресурсов у молодых обычно много, поэтому болезнь в какой-то мере можно победить», — добавил он.

Ситуация усугубляется тем, что выявить заболевание на начальных этапах бывает непросто. Как пояснил врач, насторожить должны такие симптомы, как постоянная усталость, резкое снижение веса и отсутствие аппетита.

Онколог напомнил о необходимости сохранять бдительность, даже если лечение идет успешно.

Прощание с Егиазаровой пройдет 31 июля в Церкви Сурб Ованес Аветаранич в Краснодаре.

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