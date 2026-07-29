Продюсер Разин заявил, что не знал о семье певца Юры Шатунова

Агентству РИА Новости стали известны детали иска о наследстве исполнителя Юрия Шатунова. В нем говорится, что Андрей Разин заявлял, что не знал о жене и детях музыканта.

Ранее суд отклонил иск продюсера, в котором тот оспаривал законность свидетельства о праве на наследство Шатунова, выданном его вдове Светлане, сыну Дэннису и дочери Эстелле. Разин ссылался на договор, заключенный в 2013 году. Из него следовало, что Андрею передали права на все результаты интеллектуальной деятельности Юрия. Суд опирался на итоги экспертизы, усмотревшей в копии документа признаки замены листа.

«Для Разина, как руководителя творческой студии «Ласковый май», стало открытием, что у (Шатунова. — Прим. ред.) имеются официальные супруга, сын и дочь», — указано в публикации.

Суд обратил внимание, что доводы истца о том, что он не знал о существовании супруги и детей у наследодателя, не является достаточным основанием для удовлетворения иска.

Разина заочно арестовали в России по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что он долго использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым для получения денег как правообладатель произведений. Продюсера объявили в росыск, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Шатунов ушел из жизни 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной его смерти стал обширный инфаркт.