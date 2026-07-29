Дурову грозит пожизненный срок в России

Основателю Telegram Павлу Дурову грозит пожизненный срок по уголовному делу в России, рассказал РИА Новости юрист Олег Зернов.

Ранее в среду ФСБ сообщила, что предпринимателя объявили в международный розыск по статье о содействии терроризму.

«За склонение, вербовку или иное вовлечение лиц в совершение преступлений террористической направленности предусмотрено наказание как в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, так и в виде пожизненного лишения свободы», — уточнил Зернов.

В Следственном комитете отмечали, что расследуют серию дел о вовлечении молодежи в диверсионную и террористическую деятельность через чат-бот знакомств «Дайвинчик/Leo». Он работает в мессенджере, принадлежащем Дурову.

Как утверждают в ведомстве, украинские спецслужбы использовали этот сервис для знакомства с подростками, после чего склоняли их к совершению преступлений. Противник использовал для этого фишинговые ссылки и психологическое давление.

В рамках расследования в Москве, Петербурге, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской и Свердловской областях, Алтайском крае и Чувашии задержали 19 человек в возрасте от 14 до 18 лет. В их отношении возбудили дела о теракте, содействии терроризму, диверсии, вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений и умышленном уничтожении имущества.