Таёжник прошел маршрутом пропавшей семьи Усольцевых и сделал важный вывод

Тайна исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае спустя месяцы остается неразгаданной. Депутат Законодательного собрания региона, опытный турист Алексей Кулеш лично прошел по маршруту, которым, предположительно, двигались Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина, чтобы оценить условия местности.

В беседе с aif.ru Кулеш заявил, что заблудиться в районе Кутурчинского Белогорья вполне реально даже человеку с опытом походов.

«Да, безусловно. Тропа наверху хоть и промаркирована, но выход на нее совершенно неочевиден. Без навигатора или хотя бы телефона с точкой маршрута вернуться обратно непросто», — отметил он.

По словам депутата, непосредственно возле скалы Буратинка работает мобильная связь и доступен интернет, основная опасность начинается примерно в двух километрах от этого места. Там заканчивается оборудованная тропа и начинается участок с огромными валунами, покрытыми мхом и лишайником.

Кулеш считает, что именно среди этих каменных завалов могли оказаться пропавшие туристы. Между глыбами находятся глубокие расщелины и ниши, в которых человек может получить травму или оказаться заблокированным. Высокая трава и густой мох способны полностью скрыть следы.

Еще одной серьезной проблемой депутат назвал огромную площадь поисков. По его оценке, возможная зона, где могла оказаться семья, занимает не менее 20–30 квадратных километров. В таких условиях обнаружить людей можно только при сплошном прочесывании местности цепочками с небольшим расстоянием между участниками.

Кулеш также отметил, что с наступлением октября поиски значительно осложнил устойчивый снежный покров, который скрыл возможные следы.

Семья Усольцевых исчезла в конце сентября прошлого года во время похода на Кутурчинском Белогорье. Их автомобиль нашли у начала туристического маршрута, местонахождение Сергея, Ирины и пятилетней Арины до сих пор остается неизвестным.

Материалы по теме: «Шиха Бабай»: в деле пропавшей семьи Усольцевых появилась новая загадка

Новые подробности дела Усольцевых: журналисты нашли гостиницу, где жил бизнесмен

СМИ сообщили о таинственной женщине, с которой отдыхал Сергей Усольцев

Жители поселка Кутурчин объяснили, почему не верят в гибель Усольцевых в тайге