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Новости России

Женщина погибла после падения обломков ракеты на жилой дом в Таганроге

Алексей Самохин
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В Таганроге в результате воздушной атаки погибла женщина. Об этом ночью 29 июля сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, обломки ракеты упали на многоквартирный жилой дом. Также пострадал мужчина. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Проведена эвакуация жителей поврежденного дома. Для них развернули пункт временного размещения.

Юрий Слюсарь выразил соболезнования родным и близким погибшей и отметил, что информация о последствиях атаки продолжает уточняться.

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