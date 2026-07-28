В Рязани без света остались жители нескольких улиц, бригада электриков работает

Обновлено: «В 21:50 восстановили электроснабжение потребителей в полном объёме», — сообщили энергетики.
В Рязани произошло отключение электроэнергии из‑за технологического нарушения. Об этом сообщили в АО «РГРЭС».
Электричество пропало в 19:15. Без электроснабжения остались потребители на следующих улицах и проездах Рязани:
- ул. Островского;
- ул. Черновицкая;
- ул. Гагарина;
- ул. Стройкова;
- ул. Ленинского Комсомола;
- ул. Кутузова;
- 9‑я, 10‑я, 11‑я, 12‑я Линии;
- пер. 9‑я Линия;
- Дорожный пер.;
- ул. Новопавловская;
- ул. Осипенко;
- пер. Осипенко;
- Прудный пер.;
- Прудный проезд (Соколовка);
- 1‑й Школьный проезд.
Бригада специалистов ведёт ремонтно‑восстановительные работы. Энергетики делают всё возможное, чтобы вернуть свет в дома в кратчайшие сроки — подачу электроэнергии планируют восстановить в течение двух часов.
АО «РГРЭС» принесло извинения за доставленные неудобства.
По вопросам электроснабжения можно обращаться по телефону 55‑01‑12.