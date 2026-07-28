В Рязани без света остались жители нескольких улиц, бригада электриков работает

Обновлено: «В 21:50 восстановили электроснабжение потребителей в полном объёме», — сообщили энергетики.

В Рязани произошло отключение электроэнергии из‑за технологического нарушения. Об этом сообщили в АО «РГРЭС».

Электричество пропало в 19:15. Без электроснабжения остались потребители на следующих улицах и проездах Рязани:

ул. Островского;

ул. Черновицкая;

ул. Гагарина;

ул. Стройкова;

ул. Ленинского Комсомола;

ул. Кутузова;

9‑я, 10‑я, 11‑я, 12‑я Линии;

пер. 9‑я Линия;

Дорожный пер.;

ул. Новопавловская;

ул. Осипенко;

пер. Осипенко;

Прудный пер.;

Прудный проезд (Соколовка);

1‑й Школьный проезд.

Бригада специалистов ведёт ремонтно‑восстановительные работы. Энергетики делают всё возможное, чтобы вернуть свет в дома в кратчайшие сроки — подачу электроэнергии планируют восстановить в течение двух часов.

АО «РГРЭС» принесло извинения за доставленные неудобства.

По вопросам электроснабжения можно обращаться по телефону 55‑01‑12.