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Общество

В Рязани без света остались жители нескольких улиц, бригада электриков работает

Алексей Самохин
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Обновлено: «В 21:50 восстановили электроснабжение потребителей в полном объёме», — сообщили энергетики.

В Рязани произошло отключение электроэнергии из‑за технологического нарушения. Об этом сообщили в АО «РГРЭС».

Электричество пропало в 19:15. Без электроснабжения остались потребители на следующих улицах и проездах Рязани:

  • ул. Островского;
  • ул. Черновицкая;
  • ул. Гагарина;
  • ул. Стройкова;
  • ул. Ленинского Комсомола;
  • ул. Кутузова;
  • 9‑я, 10‑я, 11‑я, 12‑я Линии;
  • пер. 9‑я Линия;
  • Дорожный пер.;
  • ул. Новопавловская;
  • ул. Осипенко;
  • пер. Осипенко;
  • Прудный пер.;
  • Прудный проезд (Соколовка);
  • 1‑й Школьный проезд.

Бригада специалистов ведёт ремонтно‑восстановительные работы. Энергетики делают всё возможное, чтобы вернуть свет в дома в кратчайшие сроки — подачу электроэнергии планируют восстановить в течение двух часов.

АО «РГРЭС» принесло извинения за доставленные неудобства.

По вопросам электроснабжения можно обращаться по телефону 55‑01‑12.

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