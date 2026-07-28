«Матушка-Нострадамус» из XV века: «кареты без лошадей» сбылись, теперь ждём самого страшного?

Имя Нострадамуса знакомо каждому, а вот его английская «коллега» Матушка Шиптон остаётся в тени для русскоязычной публики. А ведь эта женщина с необычной судьбой стала настоящей легендой Британии.

Её пророчества цитируют и спустя пять веков после смерти. Life.ru решил восполнил этот пробел и рассказать о женщине, чья жизнь была окутана мистикой с самого рождения. Тем более, в её пророчествах содержится то, что определяет наше будущее на данный момент.

Рождение в пещере и слухи о дьяволе

Появление Урсулы Саутейл на свет в 1488 году уже было окружено тайной. Её пятнадцатилетняя мать Агата родила дочь в пещере недалеко от йоркширского городка Нерсборо. Она наотрез отказывалась называть имя отца ребёнка. Необычная внешность новорождённой — крючковатый нос, выпученные глаза и искривлённая спина — породила среди суеверных жителей слухи о связи матери с дьяволом. После двух лет жизни в пещере Агата ушла в монастырь, а маленькую Урсулу передали на воспитание местной семье. Это не избавило девочку от насмешек и издевательств сверстников.

Постоянные издевательства заставили юную Урсулу искать уединения в лесу. Там она увлеклась изучением лекарственных трав и научилась создавать лечебные настойки и отвары. Они помогали при самых разных недугах. К ней стали обращаться местные жители — сначала за лекарствами, а затем и за советами. Люди заметили, что Урсула словно чувствует будущее и её предсказания сбываются. Так рождалась слава провидицы, которая вскоре разошлась далеко за пределы маленького Йоркшира.

Брак, смерть мужа и возвращение в пещеру

В возрасте двадцати четырёх лет произошло событие, удивившее всех, кто знал Урсулу: она вышла замуж за йоркского плотника Тобиаса Шиптона. Учитывая её непривлекательную внешность, многие считали брак результатом колдовства. Семейное счастье длилось недолго — через два года Тобиас скончался.

После его смерти поползли слухи о причастности вдовы к гибели мужа, и Урсула была вынуждена вернуться в пещеру, ставшую её первым домом. С тех пор она стала известна как Матушка Шиптон, а её репутация провидицы только укрепилась.

Смерть короля, лондонский пожар и чума

Слава Матушки Шиптон разошлась так широко, что о ней узнал даже король Генрих VIII. Среди её самых известных предсказаний — смерть кардинала Томаса Уолси, великий лондонский пожар 1666 года, эпидемия чумы и поражение испанской Армады. Удивительно, что многие пророчества были записаны лишь в 1641 году, через восемьдесят лет после смерти ясновидящей.

В них также упоминаются «кареты без лошадей» и «железо, плавающее по воде». Это интерпретируется как предвидение автомобилей и железных кораблей.

Пещера и «окаменяющий колодец»

Матушка Шиптон скончалась в 1561 году в возрасте семидесяти трёх лет — по меркам XVI века это было настоящее долгожительство. Её наследие живёт до сих пор. Пещера, где она родилась и провела большую часть жизни, вместе с расположенным рядом «окаменяющим колодцем» стала старейшей платной туристической достопримечательностью Англии. Первые посетители начали приходить сюда ещё в 1630 году. Сегодня эти места ежегодно посещают тысячи туристов, а имя Матушки Шиптон стало неотъемлемой частью английского фольклора.

Правда или вымысел?

Сколько правды в истории о Матушке Шиптон — вопроса, на который до сих пор нет однозначного ответа. Историки отмечают множество несоответствий в различных версиях её биографии. По одной версии, Агата умерла при родах, по другой — ушла в монастырь. Нет согласия и в том, была ли Урсула Саутейл реальной исторической личностью или собирательным образом народных сказаний. Достоверно известно лишь то, что в XVI веке в Нерсборо действительно жила женщина по фамилии Шиптон, которую считали ясновидящей.

Популярность Матушки Шиптон привела к появлению множества подделок её предсказаний. Особенно часто на русскоязычных ресурсах можно встретить «пророчества» о событиях XX–XXI веков, мировых войнах и современной политической ситуации. Важно понимать, что подавляющее большинство таких текстов — позднейшие фальсификации. При изучении наследия английской провидицы стоит обращаться к надёжным историческим источникам.

История Матушки Шиптон — это не только рассказ о предполагаемой ясновидящей. Это ещё и судьба женщины в Англии XVI века. Незаконнорождённая, с физическими особенностями, отвергнутая обществом, она нашла способ не просто выжить, но и заслужить уважение современников. В эпоху, когда женщин с необычными способностями легко могли обвинить в колдовстве и сжечь на костре, Матушка Шиптон прожила долгую жизнь и умерла своей смертью. Этот факт, возможно, важнее любых приписываемых ей пророчеств.