Шесть человек госпитализировали после атаки БПЛА в Рязанской области

В Рязанской области завершилась работа сил противовоздушной обороны, отражавших ночную атаку беспилотников. Об этом утром 29 июля сообщил губернатор Павел Малков.

По словам главы региона, после падения обломков БПЛА возникли возгорания на территориях промышленных предприятий. На местах продолжают работать оперативные службы.

На данный момент в больницы доставлены шесть человек. Как отметил губернатор, угрозы их жизни нет, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Павел Малков также напомнил жителям региона о действующем запрете на публикацию в социальных сетях фотографий и видеозаписей последствий террористических атак. Эти материалы могут быть использованы противником.

Губернатор призвал не приближаться к обломкам беспилотников и в случае их обнаружения незамедлительно сообщать об этом по телефону 112.

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