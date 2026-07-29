Умерший после драки ученый РАН защищал от вандалов посевы гороха

Мужчины, напавшие на 68-летнего ученого РАН Никиту Зезина в Екатеринбурге, сразу скрылись с места преступления после избиения потерпевшего, пишет « МК ». Выяснилось, что в роковой день он защищал от вандалов посевы гороха высшей категории.

Резонансный инцидент произошел еще 13 июля на парковке возле Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра. Тогда Зезин и его заместитель Александр Шанин сделали замечания детям, которые катались по полю, где росли опытные образцы. Затем ребят приехали забрать несколько мужчин. Один из них начал избивать ботаника и его коллегу. Когда Зезин упал, его продолжили бить ногами.

«Сразу после побоев нападавшие сели в машины и уехали, а ученые отправились в полицию писать заявление. через несколько дней после случившегося Никита Николаевич скоропостижно скончался», — говорится в статье.

Причиной его ухода стал от инфаркта. Вероятно, случившееся стало большим ударом для ученого, и его сердце не выдержало. По словам близких, до избиения он не жаловался на него.

Коллеги Зезина уточнили, что он всю свою жизнь посвятил выведению эффективных сортов картофеля и пшеницы.