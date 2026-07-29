Под Рязанью в жестком ДТП пострадали пять человек: полиция сообщила подробности

Вечером 28 июля возле развлекательного комплекса «В некотором царстве» под Рязанью произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять человек. Подробности аварии сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, около 19:50 на 505-м километре федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» 21-летний житель Кораблинского района за рулем автомобиля Daewoo Gentra столкнулся с Nissan X-Trail, которым управлял 43-летний житель Клепиковского района.

В результате аварии травмы получили четыре пассажира Daewoo Gentra — подросток 14 лет, а также пассажиры 19, 20 и 39 лет. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение. Медицинская помощь также понадобилась водителю Nissan X-Trail.

Сотрудники полиции проводят проверку. Причины и все обстоятельства ДТП устанавливаются.