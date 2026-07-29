Губернатор: Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты 45 БПЛА

Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты 45 БПЛА. Об этом сообщил в соцсетях губернатор региона Павел Малков.
В результате падения обломков произошло возгорание на промышленных территориях. Поврежден дом в частном секторе, а также нежилое здание в Рязани. Пострадали шесть человек. Все госпитализированы, угрозы их жизни нет. На месте работают оперативные службы, продолжается ликвидация последствий.
«Благодарю расчеты ПВО, мобильные огневые группы и всех, кто защищал Рязанскую область», — написал губернатор.