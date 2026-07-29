Администрация Рязани предупредила жителей о временных ограничениях движения и парковки в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Воздушно-десантных войск.

Парковку частного транспорта запретят на площади имени генерала армии В. Ф. Маргелова с 23:00 1 августа до 18:00 2 августа. Такие же ограничения будут действовать на территории, прилегающей к стадиону «Рязань Арена» спортивной школы «Олимпиец», — с 23:00 1 августа до 14:00 2 августа.

Кроме того, 2 августа с 06:00 до 14:00 временно перекроют движение транспорта по съезду с улицы Маяковского к дому № 44б по улице Маяковского.

Водителей просят заранее учитывать введенные ограничения и выбирать альтернативные маршруты.