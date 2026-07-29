В Рязани супруги получили сроки за обслуживание сим-боксов телефонных мошенников

Октябрьский районный суд Рязани вынес приговор семейной паре, признанной виновной в незаконном обеспечении работы средств пропуска телефонного трафика в составе организованной группы. Об этом сообщила прокуратура Рязанской области.

Как установил суд, осенью 2025 года супруги за денежное вознаграждение арендовали несколько квартир в областном центре. В них они разместили сим-боксы и сим-карты различных операторов связи, которые использовались для незаконной маршрутизации телефонных звонков.

Фигуранты действовали по инструкциям неустановленных сообщников и соблюдали меры конспирации. Созданная ими инфраструктура применялась для дистанционных телефонных мошенничеств.

Подсудимые полностью признали вину и согласились с предъявленным обвинением.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил мужчине 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 800 тысяч рублей. Женщина получила 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штраф в размере 600 тысяч рублей.