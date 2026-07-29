Генерал Липовой рассказал, откуда прилетели беспилотники по Рязанской области

Украинские формирования могли атаковать Рязанскую область беспилотниками увеличенной дальности, запущенными с подконтрольной Киеву территории. Такое мнение в комментарии aif.ru высказал генерал-майор Сергей Липовой.

В ночь на 29 июля силы ПВО уничтожили над Рязанской областью 45 беспилотников. Как сообщил губернатор Павел Малков, в результате падения обломков произошло возгорание на территориях промышленных предприятий. Кроме того, повреждения получили частный жилой дом и нежилое здание в Рязани. Пострадали шесть человек, все они госпитализированы. По словам главы региона, угрозы их жизни нет.

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По мнению Липового, беспилотники могли быть запущены из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей Украины.

«Атака на Рязанскую область была произведена с территории Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей. Технические возможности беспилотников, которые имеются у ВСУ, позволяют им доставать до регионов, не граничащих с Украиной напрямую. Рязань — это более глубинная территория России», — заявил генерал-майор.

Он также отметил, что Украина продолжает получать от западных стран дальнобойные системы, которые позволяют наносить удары по российским регионам, расположенным далеко от линии боевого соприкосновения.