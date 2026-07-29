Министр рассказал о состоянии пострадавших после атаки БПЛА на Рязань

Заместитель председателя правительства Рязанской области — министр здравоохранения Александр Пшенников сообщил о состоянии пострадавших после ночной атаки беспилотников на Рязань.

С утра он посетил Областную клиническую больницу, куда доставили пятерых пострадавших. Сейчас пациенты находятся в нейрохирургическом и хирургическом отделениях.

Одному из мужчин врачи уже провели операцию. У него диагностировано проникающее ранение. Как отметил Пшенников, все пострадавшие находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимую помощь. Кроме того, с каждым пациентом работают психологи, чтобы снизить риск развития посттравматического стрессового расстройства.

Министр здравоохранения поблагодарил врачей, медсестер, фельдшеров и сотрудников скорой помощи, которые работали всю ночь и утром, оказывая помощь пострадавшим.

«Мы сделаем все необходимое, чтобы пострадавшие как можно быстрее вернулись к нормальной жизни», — подчеркнул Александр Пшенников.

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