Август в «Марко Молл»: пять ярких сюжетов, подготовка к школе и индийский «набор впечатлений»

Август в «Марко Молл», как у Маршака, «веселый и смелый», с мероприятиями, полными живого драйва, и … практичный, с приятными бонусами в преддверии нового учебного года, когда главный вопрос в повестке всех семей со школьниками «где и что купить?» снимается в пределах одной большой локации центра.

1 августа, 14:30 — квиз «Дети / Родители»

Это сценарий не про «кто умнее», а про то, как здорово думать и смеяться вместе. Квиз построен так, чтобы родители и дети открывали друг в друге неожиданные стороны: одни вопросы вызывают ностальгию у взрослых, другие — азарт у детей. В финале — творческий мастер‑класс, сладкая вата и конфетти‑дискотека: тот самый момент, когда день официально объявляется удачным. Пространство напротив магазина ZARINA, вход — свободный (0+).

8 августа, 14:30 — «Шоколадная планета»

Вилли Вонка в творческом кризисе: фабрика под угрозой, а вдохновение куда‑то исчезло. На помощь зовут всех сладкоежек: вместе с помощниками Кейком и Корицей гостям предстоит вернуть вкус к жизни — и к шоколаду. В программе: дискотека с ростовыми куклами, мастер‑класс по приготовлению лимонада и сахарная вата — как обязательный пункт любой хорошей истории. Среди участников праздника будет разыграны Apple AirPods 4, а в качестве утешительных призов — сертификаты на бесплатный кардхолдер Apple. Пространство напротив магазина ZARINA, вход — свободный (0+).

15 августа, 14:30— вечеринка с Капибарой

Cappy‑party — это про добро, тренды и немного абсурда. Правда ли, что капибары — всеобщие любимчики? Падают ли они с деревьев? На эти и другие вопросы гости будут искать ответы через челленджи, логические игры и зажигательные треки. Дополняют картину воздушное бумажное шоу, мастер‑класс, фото с ростовой куклой и неизменная сладкая вата. Пространство напротив магазина ZARINA, вход — свободный (0+).

22 августа, 14:30 — Майнкрафт

Кубический мир ждет: вместе с Криперами гости отправятся на поиски редких ресурсов, разгадают загадки и соберут алмазный меч. Мыльное шоу с тысячами пузырей добавит воздушности в «геометрию конструктора», мастер‑класс позволит унести с собой не только впечатления, но и памятную поделку. А на десерт для гостей кубического мира— сладкая вата. Пространство напротив магазина ZARINA, вход — свободный (0+).

29 августа, 14:30 — «Здравствуй, школа!»

Этот праздник — финальная точка беззаботного лета и положительный настрой на новый учебный год. В программе — конкурсы, танцы, мастер-класс, игровая локация с увлекательными заданиями, крио‑шоу с познавательными научными экспериментами, аэро‑куклы, ходулисты, много ярких эмоций и розыгрыш среди участников Marshall Major 5, сертификатов на бесплатный картхолдер Apple за участие и подарки от партнера праздника re:premium. Пространство напротив магазина ZARINA, вход — свободный (0+).

Важная информация для родителей в преддверии нового учебного года. В магазинах «Марко Молл» можно собрать полный школьный лук с учетом требуемого, но стильного дресс-кода, и заполнить рюкзак всеми необходимыми принадлежностями для учебных будней.

В августовской выставочной афише «Марко Молл» представляет две разноплановые экспозиции.

До 30 августа здесь работает интерактивная выставка «Мир Гарри Поттера, созданная по мотивам вселенной Джоан Роулинг. Более пяти интерактивных зон, шесть мастер‑классов, фото с персонажами и фирменный «магический» магазин с сувенирами. Здесь одинаково интересно будет тем, кто только открывает волшебным мир Роулинг, и тем, кто знает наизусть все заклинания Хогвардс. Вход — платный (0+).

До 31 августа в «Марко Молл» — «Индийская выставка». Украшения из натуральных камней, благовония, косметика, текстиль, специи, товары для дома — всё, чтобы собрать свой аутентичный и любимый «набор впечатлений» об Индии. «Индийская выставка» работает ежедневно с 10:00 до 19:00, напротив магазина LC Waikiki. Вход — свободный (0+).