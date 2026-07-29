Фотограф: Anna Tis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6799095/
Общество

Рязанским бойцам СВО и их семьям компенсируют до 11 тысяч рублей на дрова и уголь

Олеся Чугунова
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Рязанские власти расширили поддержку участников спецоперации: теперь семьи бойцов могут вернуть средства за покупку дров, угля и их транспортировку. В региональном Министерстве труда и соцзащиты напомнили о действующей мере поддержки, которая распространяется на военнослужащих и их домочадцев, чьи дома отапливаются твердым топливом.

Главное условие для получения помощи — наличие постоянной или временной прописки в Рязанской области. Претендовать на компенсацию может как сам боец, так и любой совместно зарегистрированный с ним член семьи.

Возмещение затрат производится раз в год. Максимальный размер выплаты на покупку топлива составляет 8 505 рублей, а доставка пеллет, угля или дров обойдется бюджету региона дополнительно в 2 700 рублей.

Особое внимание уделено семьям погибших: в случае гибели военнослужащего или присвоения ему статуса безвестно отсутствующего, деньги перечислят одному из родственников, который живет с ним в одном доме с печным отоплением.

Для оформления компенсации достаточно обратиться в управление соцзащиты населения или ближайший МФЦ. Все детали и перечень необходимых документов можно уточнить по круглосуточному телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.

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